Скандал. Судья Вовк помог Офису президента – обязал забрать у НАБУ дело Укрбуда
Судья Печерского суда Киева Павел Вовк принял решение о передаче "дела Укрбуда" из под следствия Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований. Об этом сообщают в Специальной антикоррупционной прокуратуре.
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Ранее глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что в данном деле фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.
По информации САП, в Печерский суд поступил иск от адвоката одного из подозреваемых в этом производстве. Защита просила передать дело в ГБР, так как, по ее мнению, сейчас якобы существует нарушение подследственности, из-за чего НАБУ не может расследовать это уголовное производство.
В НАБУ и САП заявили, что это решение будет обжаловано в суде. Там отмечают, что Вовк превысил полномочия, принимая решение – судебный контроль по делам НАБУ ведет Высший антикоррупционный суд.
В Центре противодействия коррупции сообщили LIGA.net, что это решение могло быть спланировано, как в "деле Бахматюка". По словам члена правления ЦПК Елены Щербань, Генпрокуратура может использовать решение Вовка для того, чтобы попытаться закрыть дело.
- 28 ноября Татаров раскритиковал НАБУ и директора бюро Артема Сытника. В ОП открестились от его заявлений.
- 2 декабря НАБУ заявило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Журналист Юрий Бутусов пишет, что речь идет о Татарове.
- Сам Татаров назвал слухами свою причастность к преступлениям. Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ". В ОП заявили, что президент Владимир Зеленский не вмешивается в работу Офиса генпрокурора. А в ОГП назвали заявление НАБУ" безосновательными обвинениями" и попыткой давления на Венедиктову.
- 12 декабря директор НАБУ Артем Сытник подтвердил, что Татарову было подписано подозрение, но его не вручили из-за того, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила всех прокуроров в деле.
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