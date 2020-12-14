Скандал. Судья Вовк помог Офису президента – обязал забрать у НАБУ дело Укрбуда

Судья Печерского суда Киева Павел Вовк принял решение о передаче "дела Укрбуда" из под следствия Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований. Об этом сообщают в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

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Ранее глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что в данном деле фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

По информации САП, в Печерский суд поступил иск от адвоката одного из подозреваемых в этом производстве. Защита просила передать дело в ГБР, так как, по ее мнению, сейчас якобы существует нарушение подследственности, из-за чего НАБУ не может расследовать это уголовное производство.

В НАБУ и САП заявили, что это решение будет обжаловано в суде. Там отмечают, что Вовк превысил полномочия, принимая решение – судебный контроль по делам НАБУ ведет Высший антикоррупционный суд.

В Центре противодействия коррупции сообщили LIGA.net, что это решение могло быть спланировано, как в "деле Бахматюка". По словам члена правления ЦПК Елены Щербань, Генпрокуратура может использовать решение Вовка для того, чтобы попытаться закрыть дело.

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Станислав Стороженко

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