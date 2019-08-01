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Сына Усамы бен Ладена ликвидировали не только из-за отца

Сына Усамы бен Ладена ликвидировали не только из-за отца - Фото
Хамза бен Ладен (фото - EPA)
01.08.2019, 20:54

Соединенные Штаты объявляли награду в миллион долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена

Хамза бен Ладен, сын и наследник основателя террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена, вероятно, погиб в результате операции, которая осуществлялась при поддержке США. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на американские СМИ.

"Стоит отметить: Хамзу бен Ладена ликвидировали не только из-за того, что он был сыном Усамы бен Ладена. Он был одним из самых громких голосов Аль-Каиды, призывал к атакам на Западе и давал директивы. Он с помощью Аль-Каиды позиционировал себя так, чтобы возглавить глобальное движение джихада", - отметила в Twitter директор SITE Intelligence Group Рита Кац.

Отмечается, что чиновники на условиях анонимности подтверждают гибель Хамзы бен Ладена, которому было около 30 лет. Первым об этом сообщил телеканал NBC News.

Позже газета New York Times сообщила, что бен Ладена-младшего убили в какой-то момент в течение последних двух лет в результате операции, в которой были определенным образом задействованы американские вооруженные силы.

Официальные источники Times отмечают, что правительство пока не подтвердило информацию о его смерти, и отказываются предоставить дополнительные подробности.

Соединенные Штаты объявили награду в миллион долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена, который был рядом с отцом, когда 11 сентября 2001 года Аль-Каида нанесла удары по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке и по Пентагону в Вашингтоне.

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терроризм Усама бен Ладен хамза бен ладен
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