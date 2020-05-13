Сюр. В Австралии церковь продавала отбеливатель как "лекарство от COVID-19"

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Австралийская "Церковь исцеления" продавала в качестве препарата для лечения коронавируса средство, которое обычно используется для отбеливания и дезинфицирования тканей. Об этом сообщает The Guardian.

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Рекламу "препарата" церковь запустила на собственном сайте. В ней заявлялось, что кроме COVID-19 "лекарство" также можно применять для лечения онкологических заболеваний и СПИД.

"Лекарственное средство" производилось на основе диоксида хлора, используемого для отбеливания, дезинфекции и стерилизации различных материалов, а также в ополаскивателях для стирки белья. В рекламе говорилось, что "препарат" способен уничтожать до 99% патогенных микроорганизмов, в том числе вирус SARS-CoV-2.

По результатам проверки сайта Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) оштрафовала церковь на $150 000 за незаконную рекламу и продажу "лекарства", отметив, что его применение внутрь может вызвать отравление и смерть. Штраф церковь оплатила, но рекламу с сайта не сняла - теперь к предложению купить "препарат от коронавируса" добавился еще призыв "молиться Господу для чудесного исцеления".

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24 апреля президент США Дональд Трамп предложил провести исследование, можно ли излечиться от коронавируса, если ввести дезинфицирующее средство (хлорку) в легкие.

29 апреля сообщалось, что испанский чиновник решил продезинфицировать пляж белизной, чтобы подготовить его к летнему сезону.

30 апреля в селе Тернопольской области после смерти священника от коронавируса храм, яблони и улицы опрыскали хлоркой: фото.

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