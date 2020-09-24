Сюр. В РФ на местных выборах случайно победила уборщица – она была подставным кандидатом

В Костромской области на местных выборах уборщица Марина Удгодская стала главой сельского поселения, хотя баллотировалась как кандидат-спойлер

В РФ в Костромской области на выборах главы Повалихинского сельского поселения выиграла Марина Удгодская, работающая уборщицей. Об этом сообщает Meduza.

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Удгодская была единственным соперником действующего главы Николая Локтева. Она рассказала, что на выборы пошла по просьба Локтева, чтобы выборы не признали безальтернативными: "Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали".

В результате она получила 62% голосов – ее поддержали 84 человека из 130, пришедших на выборы. Также Удгодская была депутатом в сельсовете на непостоянной основе.

Удгодская говорит, что вообще ничего не знает о своих новых обязанностях: "Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела". Она думает над тем, чтобы сдать мандат – тогда в поселении назначат новые выборы. В феврале сообщалось, что в России супругам предъявили обвинения по делу о госизмене за свадебное видео. Тогда же сообщалось и о том, что молодые люди получили в целом 86 лет за якобы намерения свергнуть Путина.

9 сентября стало известно, что в РФ чиновники прямо на работе скачивают гигабайты детской порнографии.

Владислав Сердюк

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