Сюр. Впервые в западной Германии. В Гельзенкирхене поставят памятник Ленину

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В ближайшее время в немецком городе Гельзенкирхен будет установлен ​​памятник Владимиру Ленину. Это станет результатом победы местной левой партии в многолетней борьбе с городскими властями. Об этом сообщает Guardian.

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Отмечается, что если памятник установят - он станет первым монументом основателю российской коммунистической партии и советскому диктатору на территории западной Германии.

Сообщается, что суд дал разрешение марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) разместить металлическую статую Ленина за пределами своей штаб-квартиры.

Немецкие коммунисты планируют поставить двухметровую чугунную статую Ленина 14 марта, чтобы успеть к 22 апреля, когда они намерены праздновать 150-летие российского тирана. Статую, которую отлили в 1930-х годах в СССР, они купили на онлайн-аукционе у чехов.

Городские власти попытались предотвратить это, приказав остановить строительство бетонного постамента, на котором должен стоять памятник. В запрете на возведение постамента утверждается, что статуя испортит вид на соседнее старинное здание и таким образом нарушит правила сохранения исторических памятников.

С заявлением протеста выступил местный совет района Западный Гельзенкирхен: "Коммунистический лидер Ленин олицетворяет насилие, подавление, террор и огромные страдания людей. Все это делает его несовместимым со свободным демократическим конституционным порядком в Германии и означает, что он является символом борьбы и уничтожения нашей демократии", - говорится в заявлении.

В МЛПГ назвали разрешение суда поставить памятник "фантастической победой Владимира Ильича Ленина".

Представитель города заявил, что власти будут оспаривать решение суда.

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