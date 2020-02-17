Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Талибы атаковали базу после заявлений США о мирном соглашении

Талибы атаковали базу после заявлений США о мирном соглашении - Фото
Участники движения Талибан (Фото: EPA)
17.02.2020, 16:02

По меньшей мере пять афганских военных погибли

Группировка Талибан напала на военную базу на севере Афганистана после заявлений США о возможном мирном соглашении. Об этом пишет Радио Свобода.

Нападение произошло 16 февраля в районе Шора-Хак провинции Кундуз через несколько дней после того, как министр обороны США Марк Эспер озвучил надежды на "снижение насилия" и мирное соглашение с Талибаном.

Бой продолжался несколько часов и привел к человеческим потерям с обеих сторон, по меньшей мере пять афганских военных погибли, но представитель Талибана утверждает, что боевики убили 19 сотрудников безопасности сил и уничтожили четыре бронетранспортера.

В то же время премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла на заседании правительства 17 февраля сообщил, что Талибан согласился на семидневное прекращение агрессии, которое должно предшествовать заключению мирного соглашения с США. Его могут подписать 29 февраля. Тем не менее когда должно начаться перемирие - неизвестно.

  • 8 сентября переговоры между США и талибами были остановлены президентом США Дональдом Трампом после того, как во время нападения в Кабуле погибли 12 человек, включая американского солдата.
  • В конце декабря 2019 года Талибан согласился на временное прекращение огня на территории Афганистана. Ожидается, что это позволит талибам заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами. Переговоры о мирном соглашении возобновились в конце ноября и в декабре. В случае успеха это может стать завершением крупнейшей военной кампании в современной истории США, которая продолжается более 18 лет.

Читайте также: США возобновили переговоры с Талибаном

Еще по теме
Напишите нам
талибан США атака перемирие
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 