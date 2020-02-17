Талибы атаковали базу после заявлений США о мирном соглашении

Участники движения Талибан (Фото: EPA)

Группировка Талибан напала на военную базу на севере Афганистана после заявлений США о возможном мирном соглашении. Об этом пишет Радио Свобода.

Нападение произошло 16 февраля в районе Шора-Хак провинции Кундуз через несколько дней после того, как министр обороны США Марк Эспер озвучил надежды на "снижение насилия" и мирное соглашение с Талибаном.

Бой продолжался несколько часов и привел к человеческим потерям с обеих сторон, по меньшей мере пять афганских военных погибли, но представитель Талибана утверждает, что боевики убили 19 сотрудников безопасности сил и уничтожили четыре бронетранспортера.

В то же время премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла на заседании правительства 17 февраля сообщил, что Талибан согласился на семидневное прекращение агрессии, которое должно предшествовать заключению мирного соглашения с США. Его могут подписать 29 февраля. Тем не менее когда должно начаться перемирие - неизвестно.

8 сентября переговоры между США и талибами были остановлены президентом США Дональдом Трампом после того, как во время нападения в Кабуле погибли 12 человек, включая американского солдата.

В конце декабря 2019 года Талибан согласился на временное прекращение огня на территории Афганистана. Ожидается, что это позволит талибам заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами. Переговоры о мирном соглашении возобновились в конце ноября и в декабре. В случае успеха это может стать завершением крупнейшей военной кампании в современной истории США, которая продолжается более 18 лет.

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