UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Талибы строят завод по переработке каннабиса. Фармкомпания из Австралии отрицает участие

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 10:29
Талибы строят завод по переработке каннабиса. Фармкомпания из Австралии отрицает участие - Фото
Спикер Талибана Забихулла Муджахид (фото - EPA)

Правительство талибов в Афганистане заявило о запуске завода по переработке каннабиса с помощью австралийской фармкомпании. Последние отрицают какое-либо участие в проекте. О сотрудничестве 24 ноября сообщил в Twitter начальник пресс-центра МВД талибов Саид Хости.

 Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, заместитель министра внутренних дел Афганистана по борьбе с наркотиками якобы встречался с представителями этой компании, и те хотят инвестировать в проект $430 млн.

"Все этапы контракта с указанной компанией завершены, и этот проект официально стартует в ближайшие дни", – сказал чиновник от движения радикальных исламистов.

Он добавил, что предприятие создаст рабочие места для граждан. Мощности предприятия планируют использовать для производства лекарств и кремов.

Талибы строят завод по переработке каннабиса. Фармкомпания из Австралии отрицает участие

Австралийская фармацевтическая компания Cpharm на сайте отреагировала на информацию о сотрудничестве с талибами.

"Мы предоставляем консультационные услуги фармацевтическим предприятиям в Австралии. Наша компания никак не связана ни с каннабисом, ни с Талибаном. Мы понятия не имеем, откуда взялся пресс-релиз талибов, и хотим заверить всех, что его нельзя связывать с Cpharm Pty Ltd", – сказано в заявлении Cpharm.

Читайте также: "Для них нет такой необходимости". Талибан запретит женщинам заниматься спортом

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Афганистан каннабис талибан Австралия талибы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 