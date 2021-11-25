Талибы строят завод по переработке каннабиса. Фармкомпания из Австралии отрицает участие

Правительство талибов в Афганистане заявило о запуске завода по переработке каннабиса с помощью австралийской фармкомпании. Последние отрицают какое-либо участие в проекте. О сотрудничестве 24 ноября сообщил в Twitter начальник пресс-центра МВД талибов Саид Хости.

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По его словам, заместитель министра внутренних дел Афганистана по борьбе с наркотиками якобы встречался с представителями этой компании, и те хотят инвестировать в проект $430 млн.

"Все этапы контракта с указанной компанией завершены, и этот проект официально стартует в ближайшие дни", – сказал чиновник от движения радикальных исламистов.

Он добавил, что предприятие создаст рабочие места для граждан. Мощности предприятия планируют использовать для производства лекарств и кремов.

Австралийская фармацевтическая компания Cpharm на сайте отреагировала на информацию о сотрудничестве с талибами.

"Мы предоставляем консультационные услуги фармацевтическим предприятиям в Австралии. Наша компания никак не связана ни с каннабисом, ни с Талибаном. Мы понятия не имеем, откуда взялся пресс-релиз талибов, и хотим заверить всех, что его нельзя связывать с Cpharm Pty Ltd", – сказано в заявлении Cpharm.

15 августа 2021 года вскоре после вывода из страны войск США исламское радикальное движение Талибан захватило власть в Афганистане.

Руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование. Однако девочкам так и не разрешили посещать среднюю школу.

22 октября боевики Талибана обезглавили волейболистку женской сборной страны.

6 ноября сообщалось, что в Афганистане застрелили защитницу прав женщин Фрозан Сафи.

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Яна Катасонова

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