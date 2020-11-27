Тихановская: Мы получили приглашение на встречу с Байденом

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская получила приглашение на встречу с избранным президентом США Джо Байденом. Об этом она сказала в эфире Белсат.

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"Мы планируем, естественно, встречу с Джо Байденом. У нас уже есть приглашение на такую встречу. И в ближайших планах у нас Великобритания, Норвегия", – сказала она.

В то же время штаб Байдена пока не заявлял о приглашении беларусской оппозиционерки.

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Тихановская же добавила, что ее команда также будет "двигаться на восточные страны". Она призвала беларусов верить, что они побеждают, а у режима самопровзглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – разлад.

"Мы объединились, а у них (режима Лукашенко, – ред.) наоборот разлад. Помните, что весь мир с вами, весь мир с нами. Они ошеломлены нашей самоорганизованностью, нашей взаимовыручкой и высказывают солидарность. Вместе мы обязательно победим", – сказала она.

С августа в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.

В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".

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Марк Сировой

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