UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Топ-чиновник от немецкой партии Левых выступил за вооружение Украины. Мельник отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 15:53
Топ-чиновник от немецкой партии Левых выступил за вооружение Украины. Мельник отреагировал - Фото
Бодо Рамелов (скриншот)

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Die Linke) кардинально поменял позицию по поставкам вооружений Украине и тем самым пошел против линии "левых" на национальном уровне. Топ-чиновник германской земли теперь "за" вооружение Украины и конфискацию активов российских олигархов, о чем заявил Süddeutsche Zeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Раньше я был против поставок оружия. Сегодня я хотел бы сказать, что любой, кто подвергся нападению, имеет право защищаться", – пояснил он свою позицию. 

Как выразился Рамелов, даже после захвата Россией Крыма и разжигания войны на Донбассе он "все еще полагался на определенные форматы диалога", критиковал санкции Запада против России и говорил, что "нам нужны переговоры, как поладить с Россией".

Однако, говорит он сейчас, такая позиция предполагала, что "еще есть надежда на демократизацию, стабилизацию и цивилизацию".

"Все закончилось 24 февраля", – подчеркнул он.

Читайте также: Шольц – Путину: Прекратите эту войну, выведите свои войска из Украины 

Премьер Тюрингии выступает за усиление давления на российское правительство, в том числе опосредованно: "Я за конфискацию всех активов, и особенно активов олигархов, в том числе денег".

Также, заявил Рамелов, он "давно бы уже поставил всю энергетику, находящуюся под контролем России в Германии, под государственный надзор", потому что пока Москва "ведет свою войну и в Германии на заправках, с ценами на электроэнергию и газ".

Помимо этого, он выступил за усиление ЕС за счет укрепления его восточного фланга: "Если мы хотим думать о Европе, то Варшава должна быть так же важна, как и Париж, и [новые восточные регионы] должны стать частью общеевропейской архитектуры, иначе Европа потерпит неудачу".

Бывший посол Украины в Берлине, ныне замглавы МИД Андрей Мельник поблагодарил в Twitter Рамелова "за четкую позицию" и выразил надежду, что "однажды руководство Левых тоже встанет на сторону Украины".

Смотрите видео: Из Германии депортировали россиянку, которая оскорбляла украинских беженцев

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война оружие вооружение военная помощь союзники тюрингия андрей мельник левые Linke Бодо Рамелов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 