Топ-чиновник от немецкой партии Левых выступил за вооружение Украины. Мельник отреагировал

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Die Linke) кардинально поменял позицию по поставкам вооружений Украине и тем самым пошел против линии "левых" на национальном уровне. Топ-чиновник германской земли теперь "за" вооружение Украины и конфискацию активов российских олигархов, о чем заявил Süddeutsche Zeitung.

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"Раньше я был против поставок оружия. Сегодня я хотел бы сказать, что любой, кто подвергся нападению, имеет право защищаться", – пояснил он свою позицию.

Как выразился Рамелов, даже после захвата Россией Крыма и разжигания войны на Донбассе он "все еще полагался на определенные форматы диалога", критиковал санкции Запада против России и говорил, что "нам нужны переговоры, как поладить с Россией".

Однако, говорит он сейчас, такая позиция предполагала, что "еще есть надежда на демократизацию, стабилизацию и цивилизацию".

"Все закончилось 24 февраля", – подчеркнул он.

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Премьер Тюрингии выступает за усиление давления на российское правительство, в том числе опосредованно: "Я за конфискацию всех активов, и особенно активов олигархов, в том числе денег".

Также, заявил Рамелов, он "давно бы уже поставил всю энергетику, находящуюся под контролем России в Германии, под государственный надзор", потому что пока Москва "ведет свою войну и в Германии на заправках, с ценами на электроэнергию и газ".

Помимо этого, он выступил за усиление ЕС за счет укрепления его восточного фланга: "Если мы хотим думать о Европе, то Варшава должна быть так же важна, как и Париж, и [новые восточные регионы] должны стать частью общеевропейской архитектуры, иначе Европа потерпит неудачу".

Бывший посол Украины в Берлине, ныне замглавы МИД Андрей Мельник поблагодарил в Twitter Рамелова "за четкую позицию" и выразил надежду, что "однажды руководство Левых тоже встанет на сторону Украины".

Помимо Рамелова, на днях экс-глава Бундестага признал – Германия (и не только) игнорировала опасность агрессии России: "Мы не хотели ничего видеть".

Сейчас Германия выделяет экстренную помощь на восстановление энергообъектов Украины.

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Євген Пилипенко

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