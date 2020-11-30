Трамп добился пересчета голосов в Висконсине. В результате отрыв Байдена увеличился

В двух крупнейших округах штата Висконсин закончился пересчет голосов по требованию президента США Дональда Трампа, сообщает New York Times. Отрыв избранного президента Джо Байдена увеличился.

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Кампания Трампа потребовала пересчета голосов в округах Висконсина с большим преимуществом кандидата от демократов. Трамп неоднократно заявлял о якобы имевших место мошенничестве на выборах в штате и по всей стране.

В результате пересчета в Милуоки Байден увеличил отрыв от Трампа на 132 голоса, в округе Дэйн Трамп сократил разрыв на 45 голосов. Общий результат изменился всего на 87 голосов в пользу Байдена.

Трамп заявил, что целью пересчета был не поиск ошибок в подсчете, а выявление нелегальных голосов, множество которых якобы было обнаружено.

Пересчет голосов в Милуоки стоил $2 млн, в округе Дэйн – почти $741 000. По закону его должна оплатить команда Трампа, поскольку разница между кандидатами превысила 0,25%.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

Денис Юдин

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