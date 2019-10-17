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Трамп изменил решение о новых санкциях против Турции

Трамп изменил решение о новых санкциях против Турции - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)
17.10.2019, 23:19

Президент США назвал договоренность о приостановке наступления в Сирии "великим днем"

Соединенные Штаты не будут вводить новые санкции против Турции, поскольку Анкара согласилась приостановить операцию в Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Радио Свобода.

"Санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает. Я хотел бы поздравить президента Реджепа Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем. Он поступил правильно, и я действительно ценю это", - отметил президент США.

Трамп назвал достижение сегодняшних договоренностей "великим днем" для Турции, для курдов и для всей цивилизации.

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дональд трамп Турция Сирия санкции
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