Трамп изменил решение о новых санкциях против Турции

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Соединенные Штаты не будут вводить новые санкции против Турции, поскольку Анкара согласилась приостановить операцию в Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Радио Свобода.

"Санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает. Я хотел бы поздравить президента Реджепа Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем. Он поступил правильно, и я действительно ценю это", - отметил президент США.

Трамп назвал достижение сегодняшних договоренностей "великим днем" для Турции, для курдов и для всей цивилизации.

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