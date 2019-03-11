Трамп намерен получить на строительство стены $8,6 млрд

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп намерен внести в госбюджет на 2020 год $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, сообщает Deutsche Welle.

"Трамп по-прежнему настаивает на возведении стены и на безопасности границы", - сказал Кадлоу эфире телеканала Fox News.

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Президент официально представит свое предложение в понедельник, 11 марта.

Издание отмечает, что сумма $8,6 млрд превышает тот объем финансирования стены на мексиканской границе, которого Трамп добивался до сих пор - $5,7 млрд.

Его требование выделить эти средства привело в конце прошлого года к "шатдауну" - частичной блокировке работы государственных учреждений США, который продолжался 35 дней, став самым длительным в истории страны.

Лидеры демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер предупредили главу государства об опасности нового противостояния.

По их словам, Трамп уже ранее "вызвал повсеместный хаос, безрассудно блокировал правительство в попытке получить дорогую и бесполезную стену".

Пелоси и Шумер напомнили, что в конфликте вокруг бюджета президент уже был вынужден признать свое поражение, и выразили уверенность, что то же самое произойдет и на этот раз.

Газета The Washington Post пишет, что $5 млрд для финансирования гигантского проекта по строительству стены Трамп намерен получить из бюджета министерства внутренней безопасности и $3,6 млрд - из средств министерства обороны.

По данным издания, еще $6,7 млрд, которые Трамп собирается перенаправить из других программ в рамках режима чрезвычайной ситуации, о введении которого он объявил в феврале.

18 февраля коалиция из 16 штатов США подала иск против администрации президента Трампа в связи с его решением объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за неурегулированного спора с Конгрессом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.