Трамп не намерен переносить выборы президента США - Белый дом

В Белом доме считают, что в случае проведения выборов президента США по почте во всей стране, выявление результатов голосования может затянуться

Выборы президента США состояться в запланированный срок и нынешний глава государства Дональд Трамп верит в свою победу. Об этом в эфире CBS News заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус.

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"Мы собираемся провести выборы 3 ноября, и президент намерен одержать победу", - сказал он.

Чиновник также отметил, что в конце твитта Трампа, в котором он предлагал перенести выборы, стоял знак вопроса.

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При этом Медоус не исключил, что если из-за эпидемии коронавируса по всей стране будут голосовать по почте, то может быть значительная задержка в подсчете голосов. "Я бы предположил, что у нас этого (результатов выборов, - ред.) не будет даже 3 января", - предположил чиновник.

"Все о чем мы говорим, сводится к одной вещи – общему голосованию по почте. Это не очень хорошая идея для страны. Нам не нужно рассматривать эту идею, кроме как в Нью-Йорке", - сказал он.

На прошлой неделе Трамп написал, что выборы по почте " тложим выборы, пока люди не смогут должным образом, защищено и безопасно проголосовать?" - предложил президент. Эта идея не нашла поддержки среди республиканских депутатов, отмечает The Washington Post станут самыми неточными и мошенническими в истории". "О

Соперник Трампа, кандидат от демократов , с вероятностью в 91% Джозеф Байден , с вероятностью в 91% победит на выборах , по оценкам The Economist.

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Марк Сировой

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