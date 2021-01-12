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Трамп обвинил Антифа в захвате Капитолия в частной беседе – Axios

12.01.2021, 11:00
Трамп обвинил Антифа в захвате Капитолия в частной беседе – Axios - Фото
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в частном разговоре обвинил участников движения Антифа в нападении на Капитолий. Об этом сообщает Axios.

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У Трампа состоялся получасовой телефонный разговор с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином МакКарти, в ходе которого президент настаивал на виновности Антифа в беспорядках 6 января, рассказали Axios чиновник из Белого дома и собеседник, знакомый с содержанием разговора.

МакКарти не согласился с Трампом, заявив: "Это не Антифа, Это MAGA (от "сделаем Америку снова великой", сторонники Трампа – ред.). Я знаю. Я был там".

Чиновник из Белого дома рассказал, что разговор был временами напряженным и агрессивным. Трамп настаивал, что выборы были сфальсифицированы, а разгневанный МакКарти прерывал его словам: "Прекратите. Все кончено. Выборы закончены".

МакКарти, которому грозит критика за его роль в поощрении сомнений в результатах выборов, также заявил Трампу, что тот должен позвонить избранному президенту Джо Байдену, встретиться с ним и, следуя традиции, оставить для него приветственное письмо.

Трамп ответил, что еще не решил, будет ли делать это.

Денис Юдин
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