Трамп объяснил, с какими странами у него хорошие отношения

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с тремя странами – Украиной, Россией и Китаем. Об этом он сказал в интервью Fox News.
"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие", - отметил американский лидер.
Трамп считает, что люди не понимают - он может ладить с другими государствами.
По его словам, его поддержка Украины тоже "очень хорошая".
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