Трамп объяснил, с какими странами у него хорошие отношения

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с тремя странами – Украиной, Россией и Китаем. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие", - отметил американский лидер.

Трамп считает, что люди не понимают - он может ладить с другими государствами.

По его словам, его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

Ранее СМИ сообщили, что Трамп пытался сократить антикоррупционную помощь Украине.

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