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Трамп отменил запрет на продажу оружия Саудовской Аравии

Трамп отменил запрет на продажу оружия Саудовской Аравии - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
25.07.2019, 06:18

Американский лидер третий раз за время президентства наложил вето на резолюции Конгресса США

Президент США Дональд Трамп в среду, 24 июля, наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу американского оружия арабским странам без одобрения законодателей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Эти резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и повредят важным отношениям, которые мы выстроили с нашими союзниками и партнерами",  - говорится в объяснении президента, направленном в Конгресс.

Государствами, которым конгрессмены пытались ограничить продажу оружия, являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания.

В конце мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса заключить ряд соглашений о продаже оружия этим странам в связи с "чрезвычайной ситуацией" вокруг иранской угрозы.

18 июля 2019 года в ответ Палата представителей США выдвинула три резолюции против планов продажи оружия, принятые в конце июня. Именно на эти резолюции Трамп наложил вето.

Конгрессмены могут попытаться преодолеть его, но при голосовании им необходимо заручиться большинством в две трети голосов, достичь которого считается маловероятным.

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Майкл Помпео США дональд трамп оружие запрет саудовская аравия
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