Трамп отправился в свой первый официальный зарубежный визит

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis / EPA)

В понедельник, 12 мая, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал четырехдневный тур по странам Персидского залива. Это его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность в январе. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Американский президент посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты во время поездки, подчеркивающей углубление экономических связей между США и королевствами Персидского залива.

Трамп, как ожидается, сосредоточится на развитии бизнеса и торговых соглашениях в соответствии с обязательствами Саудовской Аравии и ОАЭ инвестировать сотни миллиардов долларов в США в течение следующих нескольких лет.

На днях пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что поездка Трампа будет "сосредоточена на укреплении связей" между США и странами Персидского залива.

Канал CNN пишет, что страны Персидского залива получили привилегию принимать первый заграничный визит Трампа за его второй президентский срок. Президент США должен прибыть в Саудовскую Аравию во вторник, 13 мая. После этого он совершит визит в Катар, а затем — в ОАЭ. Заграничная поездка продлится до 16 мая.