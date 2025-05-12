Трамп отправился в свой первый официальный зарубежный визит
В понедельник, 12 мая, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал четырехдневный тур по странам Персидского залива. Это его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность в январе. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Американский президент посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты во время поездки, подчеркивающей углубление экономических связей между США и королевствами Персидского залива.
Трамп, как ожидается, сосредоточится на развитии бизнеса и торговых соглашениях в соответствии с обязательствами Саудовской Аравии и ОАЭ инвестировать сотни миллиардов долларов в США в течение следующих нескольких лет.
На днях пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что поездка Трампа будет "сосредоточена на укреплении связей" между США и странами Персидского залива.
Канал CNN пишет, что страны Персидского залива получили привилегию принимать первый заграничный визит Трампа за его второй президентский срок. Президент США должен прибыть в Саудовскую Аравию во вторник, 13 мая. После этого он совершит визит в Катар, а затем — в ОАЭ. Заграничная поездка продлится до 16 мая.
- 31 марта 2025 года Axios сообщало, что первый зарубежный визит Трампа состоится после прекращения огня в Украине. Речь шла именно о поездке в Саудовскую Аравию.
- 25 апреля Reuters писало, что США якобы готовы предложить Саудовской Аравии пакет поставок оружия на сумму свыше $100 млрд.
- 3 мая США одобрили продажу Саудовской Аравии оружия на сумму около $3,5 млрд.