Трамп вирушив у свій перший офіційний закордонний візит

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis / EPA)

У понеділок, 12 травня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпочав чотириденний тур країнами Перської затоки. Це його перший офіційний закордонний візит після вступу на посаду у січні. Про це повідомив телеканал ABC News.

Американський президент відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об’єднані Арабські Емірати під час поїздки, яка підкреслює поглиблення економічних зв’язків між США та королівствами Перської затоки.

Трамп, як очікується, зосередиться на розвитку бізнесу та торговельних угодах відповідно до зобов’язань Саудівської Аравії та ОАЕ інвестувати сотні мільярдів доларів у США протягом наступних кількох років.

Днями речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що поїздка Трампа буде "зосереджена на зміцненні зв’язків" між США та країнами Перської затоки.

Канал CNN пише, що країни Перської затоки отримали привілей приймати перший закордонний візит Трампа за його другий президентський термін. Президент США має прибути до Саудівської Аравії у вівторок, 13 травня. Після цього він здійснить візит до Катару, а потім — до ОАЕ. Закордонна поїздка триватиме до 16 травня.