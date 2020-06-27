Трамп подписал указ, чтобы "защитить" памятники от протестующих

Дональд Трамп (фото — White House, Shealah Craighead)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий защиту памятников от осквернения, разрушения и сноса. Об этом он сообщил в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мне выпала честь подписать очень строгий указ, который защищает американские памятники, мемориалы и статуи и борется с криминальным насилием. Длительные сроки тюремного заключения за это беззаконие против нашей великой страны", - пишет Трамп.

Документ является реакцией президента США на уничтожение памятников, статуй и мемориалов во время протестных акций в Соединенных Штатах. Указ пока что не опубликован.

25 мая в США вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы

: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. В последние недели в США были снесены несколько памятников лидерам конфедератов, сражавшихся во время Гражданской войны в 1861 году на стороне рабовладельческих штатов, а также памятник Христофору Колумбу.

22 июня сообщалось , что в Нью-Йорке демонтируют памятник президенту Теодору Рузвельту.

23 июня в США протестующие пытались свалить статую экс-президента у Белого дома.