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Трамп подписал указ, чтобы "защитить" памятники от протестующих

Трамп подписал указ, чтобы "защитить" памятники от протестующих - Фото
Дональд Трамп (фото — White House, Shealah Craighead)
27.06.2020, 09:22

Администрация президента США Дональда Трампа пока что не опубликовала этот указ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий защиту памятников от осквернения, разрушения и сноса. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Мне выпала честь подписать очень строгий указ, который защищает американские памятники, мемориалы и статуи и борется с криминальным насилием. Длительные сроки тюремного заключения за это беззаконие против нашей великой страны", - пишет Трамп.

Документ является реакцией президента США на уничтожение памятников, статуй и мемориалов во время протестных акций в Соединенных Штатах. Указ пока что не опубликован.

  • 25 мая в США вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы
  • В последние недели в США были снесены несколько памятников лидерам конфедератов, сражавшихся во время Гражданской войны в 1861 году на стороне рабовладельческих штатов, а также памятник Христофору Колумбу.
  • 22 июня сообщалось, что в Нью-Йорке демонтируют памятник президенту Теодору Рузвельту.
  • 23 июня в США протестующие пытались свалить статую экс-президента у Белого дома.
Владислав Сердюк
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