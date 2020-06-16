В США подстрелили протестующего из тех, кто хотел повалить памятник конкистадору

Протестующие у памятника в Альбукерке (Фото скриншот из видео 3w-News, Youtube)-

В США мужчина получил огнестрельное ранение во время протеста против памятника испанскому конкистадору. Об этом сообщает BBC.

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Инцидент произошел, когда протестующие в крупнейшем городе штата Нью-Мексико Альбукерке после мирной демонстрации собрались снести памятник Хуану де Оньяте, который в XVI веке стал первым губернатором основанной им провинции Новая Мексика.

Протестующие столкнулись с группой вооруженных людей, пытавшихся им помешать. Один из защитников памятника был сбит на землю и начал стрелять, когда протестующие двинулись к нему, якобы угрожая. Один мужчина был ранен, люди разбежались в поисках укрытия.

Полиция применила слезоточивый газ и оглушающие гранаты, несколько человек были задержаны. Раненого доставили в госпиталь, он находится в критическом, но стабильном состоянии. Полиция и ФБР ведут расследование инцидента.

Мэр города Тим Келлер через несколько часов после происшествия заявил, что памятник будет демонтирован до тех пор, пока "соответствующие гражданские учреждения" не определят, как действовать дальше, сообщает NYT.

Оньяте известен тем, что под его руководством были убиты более 1000 индейцев, многие обращены в рабство, а их поселения уничтожены.

25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы . В частности в некоторых городах неизвестные после акций протеста устроили погромы магазинов.

: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия, обвинив во всем "левых радикалов".

Лондоне. Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости проходят в европейских столицах. К примеру, такие акции прошли в Париже

Уже бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.

В последние дни в США были снесены несколько памятников лидерам конфедератов, сражавшихся во время Гражданской войны в 1861 году на стороне рабовладельческих штатов, а также памятник Христофору Колумбу.

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