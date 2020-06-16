В США подстрелили протестующего из тех, кто хотел повалить памятник конкистадору

В США мужчина получил огнестрельное ранение во время протеста против памятника испанскому конкистадору. Об этом сообщает BBC.
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Инцидент произошел, когда протестующие в крупнейшем городе штата Нью-Мексико Альбукерке после мирной демонстрации собрались снести памятник Хуану де Оньяте, который в XVI веке стал первым губернатором основанной им провинции Новая Мексика.
Протестующие столкнулись с группой вооруженных людей, пытавшихся им помешать. Один из защитников памятника был сбит на землю и начал стрелять, когда протестующие двинулись к нему, якобы угрожая. Один мужчина был ранен, люди разбежались в поисках укрытия.
Полиция применила слезоточивый газ и оглушающие гранаты, несколько человек были задержаны. Раненого доставили в госпиталь, он находится в критическом, но стабильном состоянии. Полиция и ФБР ведут расследование инцидента.
Мэр города Тим Келлер через несколько часов после происшествия заявил, что памятник будет демонтирован до тех пор, пока "соответствующие гражданские учреждения" не определят, как действовать дальше, сообщает NYT.
Оньяте известен тем, что под его руководством были убиты более 1000 индейцев, многие обращены в рабство, а их поселения уничтожены.
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