В США протестующие пытались свалить статую экс-президента у Белого дома: видео

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Полиция разогнала участников акции с помощью перечного газа

В столице США протестующие попробовали свалить памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, который находится около Белого дома. Полиция разогнала протестующих, не позволив им осуществить задуманное. Об этом сообщает The New York Times.

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Протестующие накинули веревку на статую, пытаясь опрокинуть ее. На одной из сторон монумента написали слово "убийца". Однако вмешалась полиция и разогнала участников акции.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на произошедшее в Twitter, написав, что "множество людей арестованы за позорный вандализм над великолепном статуей Эндрю Джексона". 

Эндрю Джексон был рабовладельцем, а также массово переселял индейцев в резервации с целью расчистить территорию для поселенцев.

  • 25 мая в США вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы
  • Трамп пригрозил применением оружия, обвинив во всем "левых радикалов".
  • Уже бывший полицейский, сдавливавший коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.
  • В последние недели в США были снесены несколько памятников лидерам конфедератов, сражавшихся во время Гражданской войны в 1861 году на стороне рабовладельческих штатов, а также памятник Христофору Колумбу.
  • 12 июня в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса.
  • 22 июня сообщалось, что в Нью-Йорке демонтируют памятник президенту Теодору Рузвельту.

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Видео: Pink Patriot/YouTube

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Теги: США, дональд трамп, памятник, статуя, белый дом, эндрю джексон
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