Протесты в США. В Нью-Йорке демонтируют памятник президенту Теодору Рузвельту

Статуя Рузвельта в Нью-Йорке (скриншот видео WS Westwood, YouTube)

У Музея естественной истории в Нью-Йорке на фоне протестов в США из-за убийства Джорджа Флойда демонтируют памятник 26-му президенту Соединенных Штатов Теодору Рузвельту. Об этом сообщает BBC News.

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Статуя изображает Рузвельта верхом на коне в окружении коренного американца и африканца. Активисты, выступавшие против символов колониальной экспансии и расовой дискриминации, давно хотели убрать статую, отмечают в издании.

"Музей попросил убрать статую Теодора Рузвельта потому, что она явно изображает чернокожих и коренных жителей как порабощенных и расово низших", - объяснил мэр города Билл де Блазио.

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Чиновник сказал, что поддержал это решение, добавив, что "пришло время удалить эту проблемную статую". Не был против демонтажа и правнук Рузвельта. Он сказал, что статуя не отражает наследие его предка.

"В то же время против демонтажа возразил нынешний президент США Дональд Трамп. Это смехотворно. Не делайте этого!" - написал он в Twitter.

Также на митинге на прошлой неделе он осудил "неуравновешенную левую толпу, пытающуюся разрушить историю и осквернить памятники".

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