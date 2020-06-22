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Протесты в США. В Нью-Йорке демонтируют памятник президенту Теодору Рузвельту

Протесты в США. В Нью-Йорке демонтируют памятник президенту Теодору Рузвельту - Фото
Статуя Рузвельта в Нью-Йорке (скриншот видео WS Westwood, YouTube)
22.06.2020, 14:18

В Нью-Йорке уберут памятник Рузвельту, поскольку увидели в нем символы расизма. Против демонтажа выступил нынешний глава США Трамп

У Музея естественной истории в Нью-Йорке на фоне протестов в США из-за убийства Джорджа Флойда демонтируют памятник 26-му президенту Соединенных Штатов Теодору Рузвельту. Об этом сообщает BBC News.

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Статуя изображает Рузвельта верхом на коне  в окружении коренного американца и африканца. Активисты, выступавшие против символов колониальной экспансии и расовой дискриминации, давно хотели убрать статую, отмечают в издании.

"Музей попросил убрать статую Теодора Рузвельта  потому, что она явно изображает чернокожих и коренных жителей как порабощенных и расово низших", - объяснил мэр города Билл де Блазио.

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Чиновник сказал, что поддержал это решение, добавив, что "пришло время удалить эту проблемную статую". Не был против демонтажа и правнук Рузвельта. Он сказал, что статуя не отражает наследие его предка.

"В то же время против демонтажа возразил нынешний президент США Дональд Трамп. Это смехотворно. Не делайте этого!" - написал он в Twitter.

Также на митинге на прошлой неделе он осудил "неуравновешенную левую толпу, пытающуюся разрушить историю и осквернить памятники".

  • 25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы. В частности в некоторых городах неизвестные после акций протеста устроили погромы магазинов.
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия, обвинив во всем "левых радикалов".
  • Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости проходят в европейских столицах. К примеру, такие акции прошли в Париже и Лондоне.
  • Уже бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.
  • В последние недели в США были снесены несколько памятников лидерам конфедератов, сражавшихся во время Гражданской войны в 1861 году на стороне рабовладельческих штатов, а также памятник Христофору Колумбу.
  • 12 июня в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса.

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Марк Сировой
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