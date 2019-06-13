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13.06.2019, 23:58

Трамп продлил санкции против Лукашенко и правительства Беларуси

Трамп продлил санкции против Лукашенко и правительства Беларуси - Фото
Фото: EPA

Ограничительные меры продлены до 16 июня 2020 года

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против членов правительства Беларуси и ряда граждан страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

С соответствующем документе говорится, что действия и политика определенных членов правительства Беларуси имеют признаки коррупции, подрывают демократию, аполитические репрессии по-прежнему нарушают права человека. Все это представляет угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Трамп продлил санкции до 16 июня 2020 года.

Ограничительные меры в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Причиной введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые США и ЕС признали недемократическими.

В этом году в Беларуси состоятся досрочные выборы в Палату представителей и Совет Республики.

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Теги: беларусь, санкции, александр лукашенко, дональд трамп
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