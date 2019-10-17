Трамп прокомментировал временное перемирие в Сирии

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs/EPA)

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter отреагировал на временное прекращение огня в северной части Сирии.

По словам хозяина Белого дома, достичь такого соглашения три дня назад было бы не возможно, а чтобы его добиться была нужна "жесткая любовь". "Это отлично для всех. Горжусь всеми!", - написал Трамп, заявив о "великом дней для цивилизации".

Американский президент отметил, что благодаря сегодняшнему решению будут спасены миллионы жизней.

Читайте также: Турция о договоренности с США по Сирии: Это не прекращение огня