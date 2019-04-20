Трамп считает, что СМИ неправильно освещают отчет Мюллера

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский президент Дональд Трамп считает, что медиа неправильно освещают выводы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом он написал в своем Twitter.

"Фейк-СМИ делают все возможное, чтобы взбудоражить и разозлить политиков, и также как можно больше людей, редко упоминая тот факт, что в докладе Мюллера был принципиальный вывод о том, что не было никакого сговора с Россией. Фальсификации России мертвы!", - написал он.

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Ранее сегодня сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

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