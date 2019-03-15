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15.03.2019, 18:35

Трамп выразил соболезнования гражданам Новой Зеландии

Трамп выразил соболезнования гражданам Новой Зеландии - Фото
Доналдьд Трамп (фото - EPA)

США поддержат Новую Зеландию всем, чем смогут, заверил американский президент

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Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в мечетях Новой Зеландии.

"Теплейшее чувство сострадания и наилучшие пожелания мои народу Новой Зеландии в связи с ужасной резней в мечетях. 49 ни в чем не повинных человек так бессмысленно погибли, множество получило тяжкие ранения. США поддержат Новую Зеландию всем, чем смогут. Благослови нас Бог", - написал Трамп.

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Сегодня, 15 марта около 13:00-13:45 дня произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Один из стрелков стримил видео расстрела в соцсети.

Кроме того, полиция утверждает, что задержанный оставил "манифест" на несколько десятков страниц: там он признается в ненависти к иммигрантам и анонсирует теракт. Facebook удалил страницу этого человека, однако, пока она была доступна, там можно было увидеть фото с неонацистской символикой.

СМИ ранее назвали стрелка Брентоном Таррантом. Полиция пока не называет никаких имен.

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Теги: дональд трамп, теракт, стрельба, убийство, терроризм, мечеть, новая зеландия, брентон таррант
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