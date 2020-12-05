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Трамп выводит большую часть войск США из Сомали

05.12.2020, 09:15
Трамп выводит большую часть войск США из Сомали - Фото
Военные США (Фото – Jalil Rezayee, EPA)

Президент США Дональд Трамп приказал вывести из Сомали большинство американских военных. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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США не уходят из Африки, подчеркнули в Пентагоне, и продолжат поддерживать своих партнеров в регионе в борьбе с экстремистскими организациями.

Часть сил будут выведены за пределы Восточной Африки, оставшиеся передислоцируют из Сомали в соседние страны и продолжат трансграничные операции.

На данный момент в Сомали находится около 700 американских военных, отмечает AP.

Денис Юдин
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