UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Трамп запретил республиканцам использовать его имя для кампаний по сбору денег

07.03.2021, 12:00
Трамп запретил республиканцам использовать его имя для кампаний по сбору денег - Фото
Дональд Трамп (фото - Oliver Kontreras_EPA)

В пятницу, 5 марта, Адвокаты 45-го президента США Дональда Трампа разослали большими организациями по сбору денег на нужды республиканцев письма – в них экс-глава страны требует прекратить упоминать его имя при собирании пожертвований, пишет Politico .

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – главное в вашей почте

В числе прочих писем были отправлены в республиканские комитеты Конгресса и Сената. Трамп обвинил республиканскую партию в том, что раньше голосовали за его импичмент, а теперь прикрываются его имя, чтобы собрать побольше денег.

У республиканцев официально комментировать реакцию Трампа отказались, однако в частной практике представители партии заявили, что не может использовать экс-президента, так как он слишком популярен в обществе и вообще "он мог бы быть более щедрым", если действительно хочет помочь Конгрессу.

Читайте также: "Катастрофический первый месяц". Трамп заявил, что Байден стал худшим президентом в истории США

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США дональд трамп республиканцы сбор денег
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 