Трамп запретил республиканцам использовать его имя для кампаний по сбору денег

В пятницу, 5 марта, Адвокаты 45-го президента США Дональда Трампа разослали большими организациями по сбору денег на нужды республиканцев письма – в них экс-глава страны требует прекратить упоминать его имя при собирании пожертвований, пишет Politico .

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – главное в вашей почте

В числе прочих писем были отправлены в республиканские комитеты Конгресса и Сената. Трамп обвинил республиканскую партию в том, что раньше голосовали за его импичмент, а теперь прикрываются его имя, чтобы собрать побольше денег.

У республиканцев официально комментировать реакцию Трампа отказались, однако в частной практике представители партии заявили, что не может использовать экс-президента, так как он слишком популярен в обществе и вообще "он мог бы быть более щедрым", если действительно хочет помочь Конгрессу.

10 февраля Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным.

Читайте также: "Катастрофический первый месяц". Трамп заявил, что Байден стал худшим президентом в истории США

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.