UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Импичмент Трампа. Сенат США признал процесс конституционным

10.02.2021, 06:41
Импичмент Трампа. Сенат США признал процесс конституционным - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Сенат США признал конституционным процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За то, что процесс над президентом, уже ушедшим с должности, соответствует конституции США, проголосовали 56 сенаторов, включая шестерых республиканцев. Против выступили 44 сенатора-республиканца. Только один из республиканцев, Билл Кэссиди, изменил свое мнение со времени процедурного голосования в конце января и поддержал конституционность процесса.

Для поддержки импичмента в Сенате необходимы две трети голосов, то есть "за" должны проголосовать не менее 17 республиканцев.

Главный представитель обвинения конгрессмен Джейми Раскин во время выступления продемонстрировал видео захвата Капитолия сторонниками Трампа, соединенное с записью его речи перед ними. "Если это не преступление, влекущее за собой импичмент, то нет таких преступлений", – заявил Раскин.

Защитник Трампа Брюс Кастор заявил, что второй импичмент в течение 13 месяцев может открыть двери для следующих импичментов. Другой адвокат Трампа, Дэвид Шон, назвал процесс импичмента "политическим кровавым спортом" и попыткой демократов не допустить выдвижения Трампа кандидатом в президенты в 2024 году. Также он настаивал на том, что импичмент уже ушедшему с должности президенту неконституционен.

По словам двух собеседников CNN, знакомых с ситуацией, Трамп был недоволен речью Кастора. Ее раскритиковали и многие сенаторы-республиканцы.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дональд трамп сенат сша импичмент
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 