Импичмент Трампа. Сенат США признал процесс конституционным

Сенат США признал конституционным процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу, сообщает CNN.

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За то, что процесс над президентом, уже ушедшим с должности, соответствует конституции США, проголосовали 56 сенаторов, включая шестерых республиканцев. Против выступили 44 сенатора-республиканца. Только один из республиканцев, Билл Кэссиди, изменил свое мнение со времени процедурного голосования в конце января и поддержал конституционность процесса.

Для поддержки импичмента в Сенате необходимы две трети голосов, то есть "за" должны проголосовать не менее 17 республиканцев.

Главный представитель обвинения конгрессмен Джейми Раскин во время выступления продемонстрировал видео захвата Капитолия сторонниками Трампа, соединенное с записью его речи перед ними. "Если это не преступление, влекущее за собой импичмент, то нет таких преступлений", – заявил Раскин.

Защитник Трампа Брюс Кастор заявил, что второй импичмент в течение 13 месяцев может открыть двери для следующих импичментов. Другой адвокат Трампа, Дэвид Шон, назвал процесс импичмента "политическим кровавым спортом" и попыткой демократов не допустить выдвижения Трампа кандидатом в президенты в 2024 году. Также он настаивал на том, что импичмент уже ушедшему с должности президенту неконституционен.

По словам двух собеседников CNN, знакомых с ситуацией, Трамп был недоволен речью Кастора. Ее раскритиковали и многие сенаторы-республиканцы.

Денис Юдин

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