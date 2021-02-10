Импичмент Трампа. Сенат США признал процесс конституционным
Сенат США признал конституционным процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу, сообщает CNN.
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За то, что процесс над президентом, уже ушедшим с должности, соответствует конституции США, проголосовали 56 сенаторов, включая шестерых республиканцев. Против выступили 44 сенатора-республиканца. Только один из республиканцев, Билл Кэссиди, изменил свое мнение со времени процедурного голосования в конце января и поддержал конституционность процесса.
Для поддержки импичмента в Сенате необходимы две трети голосов, то есть "за" должны проголосовать не менее 17 республиканцев.
Главный представитель обвинения конгрессмен Джейми Раскин во время выступления продемонстрировал видео захвата Капитолия сторонниками Трампа, соединенное с записью его речи перед ними. "Если это не преступление, влекущее за собой импичмент, то нет таких преступлений", – заявил Раскин.
Защитник Трампа Брюс Кастор заявил, что второй импичмент в течение 13 месяцев может открыть двери для следующих импичментов. Другой адвокат Трампа, Дэвид Шон, назвал процесс импичмента "политическим кровавым спортом" и попыткой демократов не допустить выдвижения Трампа кандидатом в президенты в 2024 году. Также он настаивал на том, что импичмент уже ушедшему с должности президенту неконституционен.
По словам двух собеседников CNN, знакомых с ситуацией, Трамп был недоволен речью Кастора. Ее раскритиковали и многие сенаторы-республиканцы.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы, их выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре участника нападения и офицер полиции.
- 13 января Палата представителей США объявила Трампу импичмент за "подстрекательство к восстанию".
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