Трамп заявил, что готов приехать на майский парад в Москву

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность участия в майском параде в России. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, такое заявление Трамп сделал перед журналистами в Белом доме.

В сообщении Reuters говорится о "May Day parade". В английском языке так называется Международный день солидарности всех трудящихся, который отмечается 1 мая. Однако в данном случае, очевидно, имеется в виду 9 мая, когда в РФ празднуют победу над немецкими нацистами во второй мировой войне. Именно на этот праздник Кремль обычно приглашает западных лидеров.

Как известно, Кремль планирует направить приглашение на военный парад в Москве в мае 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому.