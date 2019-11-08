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Трамп заявил, что готов приехать на майский парад в Москву

Трамп заявил, что готов приехать на майский парад в Москву - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
08.11.2019, 18:18

Такое заявление президент США сделал перед журналистами в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность участия в майском параде в России. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, такое заявление Трамп сделал перед журналистами в Белом доме.

В сообщении Reuters говорится о "May Day parade". В английском языке так называется Международный день солидарности всех трудящихся, который отмечается 1 мая. Однако в данном случае, очевидно, имеется в виду 9 мая, когда в РФ празднуют победу над немецкими нацистами во второй мировой войне. Именно на этот праздник Кремль обычно приглашает западных лидеров.

Как известно, Кремль планирует направить приглашение на военный парад в Москве в мае 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому.

 

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Россия дональд трамп 9 мая парад
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