Трамп заявил, что в вопросе борьбы с коронавирусом нельзя доверять ученым

Президент США сказал, что выступает против позиции Байдена, который послушает ученых и закроет все на карантин – у Байдена ему ответили

Президент США Дональд Трамп заявил, что слушать и доверять ученым в вопросе борьбы с COVID-19 нельзя, поскольку они будут советовать ввести полный карантин, который подорвет экономику в стране. Об этом он сказал, выступая перед избирателями в штате Невада.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Также Трамп раскритиковал политику и позицию Джо Байдена, который доверяет ученым, носит маску и соблюдает безопасную социальную дистанцию. Действующий президент призвал не голосовать за Байдена, потому что тот в случае победы на выборах закроет все предприятия на карантин и экономика страны рухнет.

"Он будет слушать ученых! Если бы я слушал ученых, у нас страна была бы в огромной депрессии, а мы – не ракетный корабль", – подчеркнул президент США.

В избирательном штабе Байдена ответили на слова Трампа, сообщает новостной портал Axios. "Дональд Трамп разрушил экономику, унаследованную им от Обамы, постоянно сбрасывая со счетов и критикуя предупреждения научных экспертов, которые круглосуточно спасают жизни", – говорится в сообщении.

В июле 2020 года президент США пообещал не заставлять носить маски, заявив, что у людей должна быть свобода выбора.

7 октября Трамп опубликовал в Facebook пост, в котором сравнил коронавирус с гриппом – позже представитель соцсети удалил публикацию как дезинформирующую о COVID-19.

Читайте также: Трамп назвал себя вторым по знаменитости человеком после Иисуса Христа – видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.