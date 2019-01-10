Турция настаивает на покупке С-400 у России

Мевлют Чавушоглу (фото - Twitter)

Турция откажется от покупки американских ракетных комплексов Patriot, если США и дальше будут требовать от Анкары не покупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Reuters.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция не согласна с таким условием продажи ракет Patriot и что сделка с Россией по С-400 уже согласована.

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Ранее Bloomberg, ссылаясь на источники, писал, что Анкара может негласно пустить американских военных инженеров изучить эти ЗРК, когда они будут переданы Турции - чтобы уменьшить ущерб для коллективной безопасности НАТО.

Весной Турция оплатила заказ нескольких комплексов С-400 у России. США резко противились такому шагу, указывая, что несовместимое с техникой НАТО вооружение внесет сумятицу в оборону блока и изменит базовый военный баланс в регионе.

Что касается комплексов Patriot, власти Турции намерены купить 140 ракет, радар и наземные станции контроля.