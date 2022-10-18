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Турция провела испытание секретной баллистической ракеты – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 19:57
Турция провела испытание секретной баллистической ракеты – Bloomberg - Фото
Турция: ЕРА

Турция провела испытательный пуск баллистической ракеты малой дальности своего производства над Черным морем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Для запуска ракеты из аэропорта недалеко от портового города Ризе около 7 часов утра по местному времени была использована мобильная платформа, сообщили источники.

По их словам, снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упал у побережья порта Синоп. Это самое большое расстояние, которое пролетело подобное оружие, разработанное в Турции.

Секретный ракетный проект, получивший название "Тайфун", осуществляется уже несколько лет, сообщили источники, не вдаваясь в подробности. Президиум оборонной промышленности Турции, курирующий разработку оружия, отказался разглашать какую-либо информацию о проекте.

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Вадим Ребрина
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Турция ракета испытание
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