Турция провела испытание секретной баллистической ракеты – Bloomberg

Турция провела испытательный пуск баллистической ракеты малой дальности своего производства над Черным морем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Для запуска ракеты из аэропорта недалеко от портового города Ризе около 7 часов утра по местному времени была использована мобильная платформа, сообщили источники.

По их словам, снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упал у побережья порта Синоп. Это самое большое расстояние, которое пролетело подобное оружие, разработанное в Турции.

Секретный ракетный проект, получивший название "Тайфун", осуществляется уже несколько лет, сообщили источники, не вдаваясь в подробности. Президиум оборонной промышленности Турции, курирующий разработку оружия, отказался разглашать какую-либо информацию о проекте.

Читайте также: Эрдоган заявил, что Турция "протянула руку помощи" Украине. Упрекнул США и страны Запада

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.