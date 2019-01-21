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21.01.2019, 16:32

Турция провела военную операцию против курдов в Ираке

Турция провела военную операцию против курдов в Ираке - Фото
F-16 (фото - lockheedmartin)

В США ранее предупреждали Турцию о ее "экономическом разорении" в случае дальнейших атак на курдов

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В ходе воздушной операции, ВВС Турции уничтожили в Ираке по меньшей мере шесть курдов из Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщает Hurriyet.

Удары турецкой авиации пришлись на районы Заб, Синат-Хафтанин и Хакурк.

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Во время налета также были уничтожены убежища и склады курдов.

Кроме того, сообщается, что военные силы Турции также провели операцию против курдов и на своей территории - в провинции Мардин.

14 января Трамп через Twitter предупредил, что Вашингтон "экономически разорит Турцию, если она продолжит атаковать курдов".

В ответ представитель президента Турции заявил, что Анкара продолжит борьбу с поддерживаемыми США курдскими отрядами народной самообороны на севере Сирии, несмотря на угрозы.

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Теги: боевики, ирак, Турция, военная операция, рабочая партия курдистана
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