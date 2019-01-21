Турция провела военную операцию против курдов в Ираке

В ходе воздушной операции, ВВС Турции уничтожили в Ираке по меньшей мере шесть курдов из Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщает Hurriyet.
Удары турецкой авиации пришлись на районы Заб, Синат-Хафтанин и Хакурк.
Во время налета также были уничтожены убежища и склады курдов.
Кроме того, сообщается, что военные силы Турции также провели операцию против курдов и на своей территории - в провинции Мардин.
14 января Трамп через Twitter предупредил, что Вашингтон "экономически разорит Турцию, если она продолжит атаковать курдов".
В ответ представитель президента Турции заявил, что Анкара продолжит борьбу с поддерживаемыми США курдскими отрядами народной самообороны на севере Сирии, несмотря на угрозы.