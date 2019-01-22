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22.01.2019, 10:01

Туск предупреждал Кэмерона о последствиях референдума по Brexit

Туск предупреждал Кэмерона о последствиях референдума по Brexit - Фото
Дональд Туск (фото - пресс-служба Европарламента)

Глава Европейского совета трехчасовом фильме рассказывает о разговоре с экс-премьер-министром Великобритании относительно последствий Brexit

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Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что предупреждал экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о последствиях "глупого референдума" перед голосованием Brexit в 2016 году. Об этом он сказал в документальном фильме, который снял Би-би-си.

Туск в трехчасовом фильме рассказывает, он предупредил тогдашнего премьер-министра, что "аппетита к революции в Европе нет", и он "может потерять все". В то же время Крейг Оливер, бывший директор по коммуникациям г-на Кэмерона, отрицает это.

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Туск уточнил, что тогда Кэмерон "чувствовал себя действительно в безопасности, потому что он думал - референдум не несет риска, так как его партнер по коалиции заблокирует эту идею. Но потом, как ни странно, он выиграл выборы, а партнера по коалиции не было. Как ни парадоксально, Дэвид Кэмерон стал настоящей жертвой собственной победы".

По словам Туска, он предупредил Кэмерона о том, что другие европейские премьер-министры не склонны помогать ему в референдуме.

"И впервые я увидел что-то близкое к страху в его глазах. Он, наконец, понял, с какой проблемой он столкнулся", - добавил он.

15 января 2019 года депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза. 

21 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в британском парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза.

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Теги: Донадьд Туск, дэвид кэмерон, Тереза Мэй
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