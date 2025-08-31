Туск заявил, что никакая "тонкая игра" с Путиным не ведет к успеху

Запад должен быть очень жестким, решительным и солидарным перед лицом последней версии империи зла, убежден премьер Польши

Дональд Туск (Фото: Artur Reszko/EPA)

Никакие уступки и "тонкая игра" с российским диктатором Владимиром Путиным не ведут к успеху и не гарантируют безопасность, считает премьер-министр Польши Дональд Туск. С таким заявлением он выступил во время посещения польско-беларуской границы вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, цитирует медиа RMF24.

Польский премьер подчеркнул, что последние дни и недели войны четко демонстрируют, что "никакие уступки, никакая тонкая игра с Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху, а также не будут гарантировать нашу безопасность".

"Польша, Европа, НАТО и США должны снова, как прежде, так же, как мы чувствовали поддержку всего Запада 45 лет назад, когда была основана "Солидарность", также сегодня должны быть очень жесткими, решительными и солидарными перед лицом последней версии империи зла", – отметил глава правительства Польши.

По словам Туска, "довольно уступок, мы должны быть жесткими и хорошо к этому подготовленными".

"Польша хорошо готовится, и Европейский Союз, и лично президент также здесь, чтобы найти аргументы, чтобы убедить всех в Европе, что эта граница – это граница, которую мы должны защищать, в которую мы также должны инвестировать европейские деньги", — акцентировал он.

