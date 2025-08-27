Wyborcza: Туск назначит советника по безопасности для участия в переговорах об Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск назначит советника по вопросам безопасности, который будет, среди прочего, участвовать во встречах союзников об остановке войны в Украине. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.
По информации газеты, советником станет заместитель министра иностранных дел Польши Роберт Купецкий. Сейчас он курирует вопросы политики безопасности и трансатлантических отношений, а до этого был заместителем министра национальной обороны.
Ожидается, что советник Туска будет докладывать премьеру о международной ситуации и угрозах для безопасности Польши и Европы. А на международных встречах по вопросу полномасштабной войны в Украине будет продвигать позицию Польши.
Как отмечает газета Wyborcza, это решение – способ отстранить соратников польского президента Кароля Навроцкого от экспертных переговоров по прекращению боевых действий в Украине.
Ожидается, что Купецкий в качестве советника Туска примет участие в конференциях с госсекретарем США Марко Рубио, а также со своими коллегами из Великобритании, Германии, Франции, Италии и Финляндии.
- 25 августа Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинцам, который, в частности, предусматривает продление срока законного пребывания до марта 2026 года. Он считает, что украинским беженцам предоставляется слишком много привилегий.
- Из-за вето Польша не сможет платить за Starlink для Украины в октябре, так как фонд, который финансировал подписку, действовал именно на основе закона о помощи Украине, заявил министр цифровизации Гавковский. Но исследователь Матерняк считает, что риск минимальный.
- У Навроцкого поспешили это опровергнуть и обвинили министра цифровой трансформации в распространении дезинформации.
- 26 августа стало известно, что правительство Польши готовит законопроект для обхода вето Навроцкого на помощь украинцам.
