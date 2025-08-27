Wyborcza: Туск назначит советника по безопасности для участия в переговорах об Украине

По информации газеты, советник будет назначен, чтобы отстранить соратников польского президента от переговорного процесса

Премьер-министр Польши Дональд Туск назначит советника по вопросам безопасности, который будет, среди прочего, участвовать во встречах союзников об остановке войны в Украине. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.

По информации газеты, советником станет заместитель министра иностранных дел Польши Роберт Купецкий. Сейчас он курирует вопросы политики безопасности и трансатлантических отношений, а до этого был заместителем министра национальной обороны.

Ожидается, что советник Туска будет докладывать премьеру о международной ситуации и угрозах для безопасности Польши и Европы. А на международных встречах по вопросу полномасштабной войны в Украине будет продвигать позицию Польши.

Как отмечает газета Wyborcza, это решение – способ отстранить соратников польского президента Кароля Навроцкого от экспертных переговоров по прекращению боевых действий в Украине.

Ожидается, что Купецкий в качестве советника Туска примет участие в конференциях с госсекретарем США Марко Рубио, а также со своими коллегами из Великобритании, Германии, Франции, Италии и Финляндии.