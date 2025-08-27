Wyborcza: Туск призначить радника з безпеки для участі в переговорах про Україну

За інформацією газети, радника буде призначено, щоб усунути соратників польського президента від переговорного процесу

Дональд Туск (Фото: ОП)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск призначить радника з питань безпеки, який буде, серед іншого, брати участь у зустрічах союзників щодо зупинення війни в Україні. Про це повідомляє польська газета Wyborcza.

За інформацією газети, радником стане заступник міністра закордонних справ Польщі Роберт Купецький. Наразі він курує питання політики безпеки та трансатлантичних відносин, а до цього був заступником міністра національної оборони.

Очікується, що радник Туска доповідатиме прем'єру про міжнародну ситуацію і загрози для безпеки Польщі та Європи. А на міжнародних зустрічах щодо питання повномасштабної війни в Україні просуватиме позицію Польщі.

Як зазначає газета Wyborcza, це рішення – спосіб усунути соратників польського президента Кароля Навроцького від експертних переговорів щодо припинення бойових дій в Україні.

Очікується, що Купецький як радник Туска візьме участь у конференціях із держсекретарем США Марко Рубіо, а також зі своїми колегами з Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії.