Wyborcza: Туск призначить радника з безпеки для участі в переговорах про Україну
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск призначить радника з питань безпеки, який буде, серед іншого, брати участь у зустрічах союзників щодо зупинення війни в Україні. Про це повідомляє польська газета Wyborcza.
За інформацією газети, радником стане заступник міністра закордонних справ Польщі Роберт Купецький. Наразі він курує питання політики безпеки та трансатлантичних відносин, а до цього був заступником міністра національної оборони.
Очікується, що радник Туска доповідатиме прем'єру про міжнародну ситуацію і загрози для безпеки Польщі та Європи. А на міжнародних зустрічах щодо питання повномасштабної війни в Україні просуватиме позицію Польщі.
Як зазначає газета Wyborcza, це рішення – спосіб усунути соратників польського президента Кароля Навроцького від експертних переговорів щодо припинення бойових дій в Україні.
Очікується, що Купецький як радник Туска візьме участь у конференціях із держсекретарем США Марко Рубіо, а також зі своїми колегами з Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії.
- 25 серпня Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям який, зокрема, передбачає продовження терміну законного перебування до березня 2026 року. Він вважає, що українським біженцям надається занадто багато привілеїв.
- Через вето Польща не зможе платити за Starlink для України в жовтні, оскільки фонд, який фінансував підписку, діяв саме на основі закону про допомогу Україні, заявив міністр цифровізації Гавковський. Але дослідник Матерняк вважає, що ризик мінімальний.
- У Навроцького поспішили це спростувати і звинуватили міністра цифрової трансформації в поширенні дезінформації.
- 26 серпня стало відомо, що уряд Польщі готує законопроєкт для обходу вето Навроцького на допомогу українцям.
Коментарі (0)