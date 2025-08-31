Туск заявив, що ніяка "тонка гра" з Путіним не веде до успіху

Захід має бути дуже жорстким, рішучим та солідарним перед обличчям останньої версії імперії зла, переконаний прем'єр Польщі

Дональд Туск (Фото: Artur Reszko/EPA)

Ніякі поступки та "тонка гра" з російським диктатором Володимиром Путіним не ведуть до успіху та не гарантують безпеку, вважає прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. З такою заявою він виступив під час відвідування польсько-білоруського кордону разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, цитує медіа RMF24.

Польський прем’єр наголосив, що останні дні та тижні війни чітко демонструють, що "жодні поступки, жодна тонка гра з Путіним та агресивною Росією не призведуть до успіху, а також не гарантуватимуть нашу безпеку".

"Польща, Європа, НАТО та США повинні знову, як колись, так само, як ми відчували підтримку всього Заходу 45 років тому, коли була заснована "Солідарність", також сьогодні повинні бути дуже жорсткими, рішучими та солідарними перед обличчям останньої версії імперії зла", – зазначив очільник уряду Польщі.

За словами Туска, "досить поступок, ми повинні бути жорсткими й добре до цього підготовленими".

"Польща добре готується, і Європейський Союз, і особисто президентка також тут, щоб знайти аргументи, щоб переконати всіх у Європі, що цей кордон – це кордон, який ми повинні захищати, в який ми також повинні інвестувати європейські гроші", – акцентував він.

16 липня 2025 року глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що Росії необхідно щонайменше 70 років, щоб повністю захопити Україну.

8 серпня Туск сказав, що є сигнали, що війна Росії проти України може бути заморожена.