Прем'єр Польщі: Є сигнали, що конфлікт в Україні може бути заморожений

Дональд Туск (Фото: Офіс президента)

Вторгнення Росії в Україну може бути заморожено. Таку думку озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після бесіди з президентом Володимиром Зеленським, передає The Guardian.

"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що, можливо, заморожування конфлікту – я не хочу говорити про закінчення війни, але заморожування конфлікту – може відбутися скоріше раніше, ніж пізніше", – сказав він.

Туск зазначив, що на це "є надія", а Зеленський у цьому питанні "дуже обережний, але все ж оптимістичний". Польський прем'єр також нагадав, що в п'ятницю 8 серпня спливає термін ультиматуму президента США Дональда Трампа про введення санкцій проти Росії, якщо не буде укладено мир з Україною.

За його словами, Україна дуже зацікавлена в тому, щоб Європа брала участь у формуванні майбутнього режиму припинення вогню, а потім і миру.

"Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, оскільки це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", – резюмував Туск.

Зеленський зі свого боку повідомив, що обговорив із польським прем'єром бесіду з Трампом, наявні дипломатичні можливості та домовилися про координацію і роботу заради спільних європейських інтересів.

"Україна, Польща, інші європейські нації однаково потребують сильних засад своєї безпеки і незалежності. Надійний мир потрібен усім. І я вдячний за готовність допомагати на цьому шляху", – сказав президент.