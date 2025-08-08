Прем'єр Польщі: Є сигнали, що конфлікт в Україні може бути заморожений
Вторгнення Росії в Україну може бути заморожено. Таку думку озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після бесіди з президентом Володимиром Зеленським, передає The Guardian.
"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що, можливо, заморожування конфлікту – я не хочу говорити про закінчення війни, але заморожування конфлікту – може відбутися скоріше раніше, ніж пізніше", – сказав він.
Туск зазначив, що на це "є надія", а Зеленський у цьому питанні "дуже обережний, але все ж оптимістичний". Польський прем'єр також нагадав, що в п'ятницю 8 серпня спливає термін ультиматуму президента США Дональда Трампа про введення санкцій проти Росії, якщо не буде укладено мир з Україною.
За його словами, Україна дуже зацікавлена в тому, щоб Європа брала участь у формуванні майбутнього режиму припинення вогню, а потім і миру.
"Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, оскільки це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", – резюмував Туск.
Зеленський зі свого боку повідомив, що обговорив із польським прем'єром бесіду з Трампом, наявні дипломатичні можливості та домовилися про координацію і роботу заради спільних європейських інтересів.
"Україна, Польща, інші європейські нації однаково потребують сильних засад своєї безпеки і незалежності. Надійний мир потрібен усім. І я вдячний за готовність допомагати на цьому шляху", – сказав президент.
- 6 серпня в Москві відбулася зустріч Путіна з Віткоффом. Трамп говорить, що вони "досягли значного прогресу". Після зустрічі Трамп зателефонував Зеленському – вони обговорили те, що було озвучено в Москві.
- Того ж дня президент заявив, що, здається, тепер Росія більше налаштована на перемир'я. Наступного дня Трамп сказав, що бачить "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, Зеленським і Путіним.
- 7 серпня Трамп відповів, чи діє ультиматум для Путіна про санкції 8 серпня. За словами президента США, усе залежатиме від самого диктатора.
- WSJ 8 серпня повідомляло, що Путін може запропонувати Трампу закріпити за Росією частину окупованих територій. Україна і союзники на це навряд чи підуть, що Путіну тільки на руку.
