Премьер Польши: Есть сигналы, что конфликт в Украине может быть заморожен
Вторжение России в Украину может быть заморожено. Такое мнение озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск после беседы с президентом Владимиром Зеленским, передает The Guardian.
"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта – я не хочу говорить об окончании войны, но замораживание конфликта – может произойти скорее раньше, чем позже", – сказал он.
Туск отметил, что на это "есть надежда", а Зеленский в этом вопросе "очень осторожен, но все же оптимистичен". Польский премьер также напомнил, что в пятницу 8 августа истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа о введении санкций против России, если не будет заключен мир с Украиной.
По его словам, Украина очень заинтересована в том, чтобы Европа участвовала в формировании будущего режима прекращения огня, а затем и мира.
"Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы в нашем регионе воцарился мир, поскольку это также окажет очень положительное влияние на нашу безопасность", – резюмировал Туск.
Зеленский в свою очередь сообщил, что обсудил с польским премьером беседу с Трампом, существующие дипломатические возможности и договорились о координации и работе ради общих европейских интересов.
"Украина, Польша, другие европейские нации все равно нуждаются в сильных основах своей безопасности и независимости. Надежный мир нужен всем. И я благодарен за готовность помогать на этом пути", – сказал президент.
- 6 августа в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Трамп говорит, что они "достигли значительного прогресса". После встречи Трамп позвонил Зеленскому – они обсудили то, что было озвучено в Москве.
- В тот же день президент заявил, что, кажется, теперь Россия больше настроена на перемирие. На следующий день Трамп сказал, что видит "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, Зеленским и Путиным.
- 7 августа Трамп ответил, действует ли ультиматум для Путина о санкциях 8 августа. По словам президента США, все будет зависеть от самого диктатора.
- WSJ 8 августа сообщало, что Путин может предложить Трампу закрепить за Россией часть оккупированных территорий. Украина и союзники на это вряд ли пойдут, что Путину только на руку.
