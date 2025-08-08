Премьер Польши: Есть сигналы, что конфликт в Украине может быть заморожен

Дональд Туск (Фото: Офис президента)

Вторжение России в Украину может быть заморожено. Такое мнение озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск после беседы с президентом Владимиром Зеленским, передает The Guardian.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта – я не хочу говорить об окончании войны, но замораживание конфликта – может произойти скорее раньше, чем позже", – сказал он.

Туск отметил, что на это "есть надежда", а Зеленский в этом вопросе "очень осторожен, но все же оптимистичен". Польский премьер также напомнил, что в пятницу 8 августа истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа о введении санкций против России, если не будет заключен мир с Украиной.

По его словам, Украина очень заинтересована в том, чтобы Европа участвовала в формировании будущего режима прекращения огня, а затем и мира.

"Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы в нашем регионе воцарился мир, поскольку это также окажет очень положительное влияние на нашу безопасность", – резюмировал Туск.

Зеленский в свою очередь сообщил, что обсудил с польским премьером беседу с Трампом, существующие дипломатические возможности и договорились о координации и работе ради общих европейских интересов.

"Украина, Польша, другие европейские нации все равно нуждаются в сильных основах своей безопасности и независимости. Надежный мир нужен всем. И я благодарен за готовность помогать на этом пути", – сказал президент.