Twitter выдает профиль Трампа по запросу "лузер"

Twitter объясняет, что все дело – в алгоритмах соцсети

Соцсесть Twitter по запросу "лузер" (loser) выдает профиль действующего президента США Дональда Трампа, который, как объявили ведущие американские СМИ, проиграл выборы кандидату от демократов Джо Байдену.

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В Twitter утверждают, что все дело – в алгоритмах.

"Если учетная запись часто упоминается вместе с определенными терминами, они могут алгоритмически всплыть вместе как ассоциация. Эти ассоциации временны и постоянно меняются в зависимости от того, как люди пишут твиты", – цитирует заявление компании Reuters.

При этом если вбить в строку поиска "победитель" (winner), то профиля Байдена соцсеть не выдаст.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Трамп отказывается признавать победу оппонента.

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Марк Сировой

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