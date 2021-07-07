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Пандемия | У 8% зараженных коронавируса в носоглотке в 400 раз больше, чем у обычных больных – ученые

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 14:23
У 8% зараженных коронавируса в носоглотке в 400 раз больше, чем у обычных больных – ученые - Фото
Фото: Ciro Fusco/EPA

Примерно 8% зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 являются суперраспространителями (суперспредерами) инфекции. К такому выводу пришла международная группа биологов, их статья опубликована в Sciеnce.

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Авторы изучили почти миллион ПЦР-тестов у свыше 400 000 лиц в возрасте от 0 до 100 лет с 24 февраля 2020 года по 2 апреля 2021-го в основном в Берлине и его окрестностях. Был выделен 25 381 случай инфекции на разной стадии заболевания.

Исследователи измеряли концентрацию РНК вируса в носоглотке у больных и узнали, что в группе от 20 до 65 лет она плюс-минус одинаковая – в среднем 2,5 млн на мазок.

Однако у 8% зараженных (средний возраст 38 лет) вирусная нагрузка была в 400 раз выше – около 1 млрд геномов на мазок. Среди таких суперспредеров более трети (36,1%) на момент взятия пробы были бессимптомными носителями инфекции, предсимптомными или со слабыми симптомами.

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Авторы обнаружили, что от начала выделения зараженным вируса до пиковой вирусной нагрузки в среднем проходит 4,3 дня, причем дети, по-видимому, не менее заразны, чем взрослые.

У зараженных альфа-штаммом (впервые обнаружен в Британии) вирусная нагрузка была в среднем в 1,05 раза выше, чем у зараженных "обычным" коронавирусом, причем альфа в 2,6 раза быстрее реплицировалась в культуре клеток.

Что в этом плане с доминирующим сегодня во многих странах дельта-штаммом (впервые обнаружен в Индии), неизвестно: исследование проводилось до его прихода в Германию.

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Евгений Пилипенко
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