У американцев на МКС поломался туалет: причина неизвестна

МКС над Землей (фото - NASA/Роскосмос)

На американском сегменте Международной космической станции сегодня ночью поломался туалет. Об этом со ссылкой на источник в Роскосмосе сообщил пропагандистский ресурс ТАСС, не уточняя, что стало тому причиной.

Ассенизационно-санитарное устройство уже ремонтируют.

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Как ходят в туалет американцы, пока идет ремонт, - ждут или пользуются космическим "унитазом" на российском сегменте, не уточняется. В феврале на МКС уже было аналогичное ЧП: поломку устранял "сантехник" Давид Сен-Жак из Канады.

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