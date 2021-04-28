У экс-адвоката Трампа провели обыски по делу, связанному с Украиной – The New York Times

Федеральные следователи в Манхэттене провели обыски в доме и офисе Рудольфа Джулиани, бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

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Следователи изъяли электронные устройства Джулиани во время обысков в его квартире на Мэдисон-авеню и офисе на Парк-авеню.

Адвокат Джулиани Роберт Костелло назвал обыски ненужными, поскольку его клиент предложил прокуратуре ответить на их вопросы, за исключением тех, которые касались конфиденциального общения Джулиани с бывшим президентом.

Также агенты ФБР также провели обыск в доме Виктории Тенсинг, близкого к Джулиани адвоката, которая имела дело с несколькими украинцами, участвовавшими в поиске негативной информации о Джо Байдене и его сыне Хантере.

Тенсинг, бывший федеральный прокурор и высокопоставленный чиновник Министерства юстиции, представляла украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Федеральные власти США выясняют, лоббировал ли Джулиани незаконно администрацию Трампа в 2019 году от имени украинских чиновников и олигархов, которые в то время помогали адвокату искать компрометирующую информацию о политических соперниках Трампа, включая Байдена.

Прокуратура США и ФБР в течение нескольких месяцев добивались выдачи ордеров на доступ к телефонам и электронным устройствам Джулиани. При Трампе высокопоставленные политические деятели в Министерстве юстиции неоднократно пытались заблокировать этот ордер, сообщает издание.

Летом 2019 года Джулиани пытался давить на украинскую власть, чтобы открыть дело против Хантера Байдена.

По данным СМИ, Джулиани в поиске компрометирующих материалов на сына Джо Байдена помогали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. По сообщению CNN, Парнас рассказывал друзьям, что Дональд Трамп поручил ему "секретную миссию" по давлению на правительство Украины с целью расследования против Байдена.

В октябре 2019 года Парнаса и Фрумана арестовали, обвинив в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Согласно информации Time, в обвинительном заключении говорится, что Парнас и его деловые партнеры тайно направляли деньги от неизвестного российского донора на различные политические цели.

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Вадим Ребрина

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