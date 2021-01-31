"Украинцы не приняли подачу". Адвокат Трампа давил на окружение Зеленского в 2019-ом – WP

Летом 2019 года личный адвокат бывшего тогда президентом США Дональда Трампа – Руди Джулиани пытался давить на украинскую власть, чтобы открыть дело против Хантера Байдена – сына нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на людей из окружения президента Владимира Зеленского.

Как отмечается, телефонный звонок Джулиани в июле 2019 года и состоявшийся разговор с Андреем Ермаком был первым прямым контактом между адвокатом Трампа и администрацией Зеленского.

По данным WP, общая цель Джулиани заключалась в том, чтобы правительство Зеленского подтвердило голословные утверждения кампании Трампа, в том числе о том, что Хантер Байден якобы участвовал в коррупционных сделках на Украине, а Джо Байден, когда был вице-президентом, якобы пытался скрыть это.

Как отмечается, Джулиани, заявив, что действует от имени президента, также продвигал ложную версию, что украинское правительство вступило в сговор, чтобы вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году против Трампа – бездоказательное утверждение, направленное на то, чтобы отвлечь внимание от вмешательства России в кампанию.

Тон и действия Джулиани во время его общения с украинцами были "агрессивными и угрожающими", сказал один из инсайдеров Зеленского, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. Но украинцы, по его словам, упорно отказывались "принимать подачу".

По информации WP, давление со стороны Джулиани началось практически с момента избрания Зеленского в апреле 2019 года. Бывший мэр Нью-Йорка планировал приехать в Украину уже в мае, но отменил предложение в последний момент, заявив, что Зеленского окружили "враги" Трампа.

"Ближе к концу июня мы поняли, что не сможем ничего добиться с Трампом, не поговорив сначала с Руди", – сказал WP Игорь Новиков, который до августа был советником Зеленского.

В июле 2019-го Ермак попросил Курта Волкера познакомить его с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию, и телефонный разговор был организован.

Как сказал Новиков, звонок длился более 40 минут. Список желаний Джулиани, по словам Новикова: Зеленский публично объявит о начале расследования против Burisma и обвинениях в сговоре с украинскими властями с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Кроме того, Джулиани хотел, чтобы Зеленский "в нужное время" сделал публичное заявление о том, что он поддерживает расследование, вспоминает Новиков, который записывал разговор.

По данным WP, украинские официальные лица считают, что Джулиани позже сыграл ключевую роль в организации телеконференции 25 июля, когда Трамп попросил Зеленского "сделать нам одолжение".

В начале августа Джулиани и Ермак встретились в Мадриде, согласно показаниям на слушании по делу об импичменте. Там присутствовал Лев Парнас, соратник Джулиани.

"В Мадриде Руди был как самоуверенный мафиози, ухмылялся, – сказал Парнас. – Он сказал: "Нам все равно, вам это нужно больше, чем нам".

Ермак, однако, заявил, что Джулиани не давил на него в Мадриде и что Burisma упоминалась лишь кратко.

Вскоре стало известно, что американская военная помощь на $250 млн приостановлена.

По информации WP, члены команды Зеленского думали дать Джулиани и Трампу то, что те хотели, и размышляли о том, чтобы Зеленский объявил о расследовании во время запланированного интервью CNN. Однако некоторые советники были категорически против, и объявление было отменено.

Читайте также: Трампа предупреждали, что его адвокат общается с русскими агентами. Тот пожал плечами – WP

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.