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Трампа предупреждали, что его адвокат общается с русскими агентами. Тот пожал плечами – WP

16.10.2020, 14:29
Трампа предупреждали, что его адвокат общается с русскими агентами. Тот пожал плечами – WP - Фото
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (Фото - EPA)

Президент США отмахнулся от подозрений, что Руди Джулиани мог быть объектом российской операции по влиянию

Спецслужбы предупреждали президента США Дональда Трампа в прошлом году о том, что его адвокат Рудольф Джулиани был объектом операции по влиянию со стороны российской разведки. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на бывших чиновников, знакомых с вопросом.

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Предупреждения основывались, в частности, на данных перехвата коммуникаций. Они говорили о том, что Джулиани взаимодействовал с людьми, связанными с российской разведкой во время поездки в декабре 2019 года в Украину.

Спецслужбы считали, что Джулиани могут использовать, чтобы донести до Трампа российскую дезинформацию.

Когда советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил об этом Трампу, тот пожал плечами и отклонил обеспокоенность по поводу действий Джулиани, сказав: "Это Руди".

Сам Джулиани при этом не был под наблюдением спецслужб США, но он общался с теми, кого подозревали в сотрудничестве с Россией, и часть его общения с ними была перехвачена.

Денис Юдин
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