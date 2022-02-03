У Эрдогана заявили, что недовольство Кремля не мешает им продавать Украине турецкое оружие

Турция не откажется в угоду России от запланированных оружейных сделок с Украиной, в том числе от возможной продажи дополнительных боевых беспилотников. Об этом Bloomberg заявил Фахреттин Алтун, директор по связям с общественностью турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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За последние несколько лет, пишет агентство, Турция "стала ключевым союзником Украины, продав ей десятки беспилотников Bayraktar TB2".

В 2017 году Анкара заключила с Москвой сделку о покупке комплексов ПВО С-400. Это разозлило США и привело к санкциям против Турции. Алтун говорит, что сделки с Украиной не будут отличаться от этого случая – их проведут независимо от пожеланий или требований третьей стороны.

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"Мы не подписываем соглашения о сотрудничестве, нацеленные на другую страну. Россия знает об этом из первых рук, – сказал он, намекая на сделку по С-400. – Сделки, которые мы заключили, и те, которые мы заключим с Украиной, не связаны напрямую с текущим кризисом (войной России против Украины. — Ред.)".

18 января 2022-го Эрдоган заявил, что "не считает вторжение России в Украину реалистичным подходом, потому что Украина – сильная страна".

Турция в последние месяцы активно предлагает выступить посредником между Россией и Украиной.

Сегодня, 3 февраля, Эрдоган прилетит в Киев, где, как ожидается, вместе с президентом Владимиром Зеленским подпишет новые соглашения, включая соглашение о свободной торговле.

После этого Турция может принять визит российского лидера Владимира Путина: дата встречи еще не определена.

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Евгений Пилипенко

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