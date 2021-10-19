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У Илона Маска попросили почти $7 млрд на 42 млн голодающих в мире

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 14:33
У Илона Маска попросили почти $7 млрд на 42 млн голодающих в мире - Фото
Илон Маск (Фото - EPA)

У американского миллиардера Илона Маска попросили более $6 млрд на благотворительность, чтобы предотвратить голод в разных точках планеты. С таким предложением к главе SpaceX и Tesla обратился в Twitter руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

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По его словам, в этом году около 42 млн человек в мире оказались на грани голода, в том числе вследствие беспрецедентного глобального кризиса из-за пандемии. Такому количеству людей, считают в ООН, нужна неотложная гуманитарная помощь.

Бизли написал, что "только за вчерашний день вы заработали $6 млрд", и это именно та сумма, которая нужна ООН для предотвращения гуманитарной катастрофы.

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"Поздравляю Илона Маска с тем, что он обошел Джеффа Безоса как самый богатый человек в мире с состоянием в колоссальные $221 млрд! Чтобы отпраздновать это событие, предлагаю вам уникальную возможность: помогите нам спасти 42 млн человек от голода всего за $6,6 млрд! Сроки предложения скоро истекут... И жизни тоже", – пишет глава ВПП ООН в другом посте.

Скриншот поста Бизли
Евгений Пилипенко
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Илон Маск ООН tesla голод благотворительность SaceX
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