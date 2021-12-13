У Лаврова требуют от НАТО "гарантий безопасности". Шантажируют военным ответом

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил НАТО "военным ответом" и конфронтацией, если Альянс не даст России "гарантии безопасности". Об этом он заявил в интервью пропагандистскому ресурсу РИА-Новости.

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Рябков утверждает, что у НАТО есть "планы по постоянному приближению" к границам России своей военной инфраструктуры, в том числе "самого современного и высокоточного" вооружения. По его словам, чем больше такого вооружения будет появляться у границ РФ – тем выше риск появления кризиса, "сопоставимого с карибским".

Он сказал, что Россия хочет юридических гарантий неразмещения вооружений вблизи ее рубежей, "отвода дестабилизирующих сил и отказа от провокационных мероприятий, в том числе учений разного рода".

"Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим. То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны", – заявил Рябков.

Замглавы МИД РФ также рассчитывает, что в ближайшее время Россия передаст США и, возможно, нескольким странам НАТО свои предложения о "структуре безопасности".

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Марк Сировой

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